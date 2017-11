O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 segue o Horário Oficial de Brasília, como em todas as outras edições. Com o Horário de Verão, o Brasil tem, neste momento, quatro fusos horários diferentes. Em estados com fuso diferente ao de Brasília (DF), o participante deve “adiantar o relógio”. Conheça os horários do Enem 2017 em cada estado do Brasil:

HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

- Abertura dos portões - às 12h

- Fechamento dos portões - às 13h

- Início das provas - 13h30

MENOS UMA HORA

Alagoas

Amapá

Bahia

Ceará

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Pará

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Tocantins

- Abertura dos portões - às 11h

- Fechamento dos portões - às 12h

- Início das provas - 12h30

MENOS DUAS HORAS

Amazonas

Rondônia

Roraima

- Abertura dos portões - às 10h

- Fechamento dos portões - às 11h

- Início das provas - 11h30

MENOS TRÊS HORAS

Acre

- Abertura dos portões - às 9h

- Fechamento dos portões - às 10h

- Início das provas - 10h30