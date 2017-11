Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem 2017 foi acessado por 84% dos participantes

Às 9h deste domingo (5), a poucas horas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, 84% dos participantes tinham acessado seu Cartão de Confirmação da Inscrição, que informa o local de prova. Os inscritos em busca de uma autoavaliação, comumente chamados de treineiros, têm a maior taxa de acesso: dos 523.415 estudantes nessa condição, 94% conferiu seu local de prova. A menor porcentagem de acesso é entre os ausentes na última edição – participantes que faltaram ao Enem 2016 e se inscreveram novamente no Enem 2017. Dos 499.958 participantes nessa condição, a porcentagem de acesso é de 78%.

O Ceará tem a maior porcentagem de acesso: 88,8%. Entre os estados que mais acessaram o local de prova também estão a Paraíba (88,2%), Rio Grande do Norte (86,5%), Piauí (86,4%), Pernambuco (86%). O Cartão de Confirmação está disponível desde 20 de outubro, na Página do Participante e no Aplicativo do Enem. O documento segue disponível para acesso. As provas do Enem começam às 13h30 (Horário Oficial de Brasília). Com o Horário de Verão o Brasil tem quatro fusos horários. Participantes em estados com fuso diferente ao de Brasília devem adequar o horário local ao Horário Oficial.

Declaração de Comparecimento – Uma das novidades do Enem 2017 é a Declaração de Comparecimento impressa pelo próprio participante. A mudança significou uma economia superior a meio milhão de reais, porque o Inep deixou de imprimir duas declarações por pessoa. A impressão do documento é necessária apenas para os participantes que precisam justificar – no trabalho, por exemplo – que fizeram o Enem.

Apenas 15% fizeram download da Declaração de Documento para o primeiro domingo de provas. O Cartão de Confirmação da Inscrição só pode ser visualizado após o participante confirmar ter lido o aviso e estar ciente de que é o responsável por levar essa declaração, caso necessite. A declaração para o próximo domingo de provas, 12, será liberada a partir de segunda-feira, 6.

O Enem 2017 teve 6.731.300 inscrições confirmadas, 70% delas gratuitas: 48% dos participantes tiveram gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Outros 22% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei 12.799/2013 ou do Decreto 6.135/2007.

Assim como as novas regras para isenção, aplicadas durante a inscrição, o Enem 2017 também tem novas regras para justificativa de ausência. O participante isento que se inscrever, não comparecer e não tiver uma justificativa para a ausência perderá o direito à isenção nas próximas edições do Exame. As mudanças nas regras de gratuidade, e de justificativa de ausência, visam garantir que o benefício seja concedido às pessoas que, de fato necessitam, evitando prejuízos com o acentuado volume de abstenções. O Exame será aplicado em 12.432 locais de prova, distribuídos em 1.725 cidades brasileiras.