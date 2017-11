Cartão com local de prova do Enem 2017 já foi acessado por 84% dos participantes

Até as 9h deste domingo (5), primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, 84% dos participantes já tinham acessado seu Cartão de Confirmação da Inscrição, que informa o local da prova. Os treineiros, aqueles que fazem a prova apenas para autoavaliação, têm a maior taxa de acesso: dos 523.415 estudantes nessa condição, 94% conferiram seu local de prova.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, a menor porcentagem de acesso é entre os ausentes na última edição – participantes que faltaram ao Enem 2016 e se inscreveram novamente no Enem 2017. Dos 499.958 participantes nessa condição, a porcentagem de acesso é de 78%.

Entre os estados, os estudantes do Ceará foram os que mais acessaram o local de prova (88,8%), seguidos pelos da Paraíba (88,2%), Rio Grande do Norte (86,5%), Piauí (86,4%) e Pernambuco (86%).

O Cartão de Confirmação está disponível aos estudantes desde 20 de outubro, na Página do Participante e no Aplicativo do Enem. As provas do exame começam às 13h30 (horário oficial de Brasília). Os participantes devem ficar atentos, porque, com o horário de verão, o Brasil tem quatro fusos horários. Nos estados com fuso diferente ao de Brasília, eles devem adequar o horário local ao horário oficial.

O Enem 2017 teve 6.731.300 de inscrições confirmadas. Ele será aplicado em 12.432 locais de prova, distribuídos em 1.725 cidades brasileiras.

Declaração de comparecimento

Quem precisar de Declaração de Comparecimento, para justificar que fez o Enem, deve imprimi-la diretamente na Página do Participante. Segundo o Inep, a mudança significou uma economia superior a R$ 500 mil, porque o instituto imprimia, por padrão, duas declarações por pessoa.

Apenas 15% fizeram download da Declaração de Comparecimento para o primeiro domingo de provas. A declaração para o próximo domingo de provas, dia 12, será liberada a partir de amanhã (6).