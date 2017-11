Professor da dica de possíveis temas para a redação do Enem

A poucas horas do Enem, que terá a prova de ciências humanas aplicada domingo, dia 5, estar ciente das principais notícias dos cenários nacional e internacional dos últimos meses é dica básica para quem fará o exame. E esse cuidado pode ser o diferencial na nota mil na redação e nos acertos das questões de ciências humanas.

Para isso, o professor de Sociologia, Filosofia e Atualidades da Escola Dínamis, Leandro Vieira, selecionou dicas de atualidade que o candidato deve conhecer e estudar para que não seja surpreendido no dia do exame. Abaixo, o professor esclarece o porquê de cada escolha.

1. Refugiados

Vale o aluno ficar atento ao processo tanto da Síria, quanto de restrição de imigrantes nos EUA. O vestibulando deve observar possíveis soluções para a crise de refugiados na Europa e também as consequências nos discursos presentes ao redor do planeta.

2. 500 anos da Reforma Protestante

Uma das reformas sociais e religiosas mais importantes da história completa 500 anos, importante que o aluno que se prepara para o vestibular fique atento a qualquer notícia que envolva intolerância religiosa ou alteração do quantitativo de evangélicos no Brasil.

3. Cotas

Pela primeira vez, o vestibular da USP, um dos mais concorridos do país, assumiu as cotas como formato de ingresso. Vale o aluno ficar atento ao desenrolar desse processo em outros vestibulares do país, demonstrando poder de políticas afirmativas de minorias sociais de nossa sociedade.

4. Reforma Trabalhista/Previdenciária e Greves Gerais

O Brasil passa por um processo de grande efervescência de movimentos sociais, tema já recorrente no Enem e que o vestibulando deve ficar atento. As alterações nas legislações trabalhistas devem ser acompanhadas e deve-se fazer uma relação com legislações anteriores.

5. Trump: Acordo de Paris

O EUA saiu do acordo de Paris, demonstrando um posicionamento contrário ao debatido em grande parte do mundo. O vestibulando deve ficar atento às repercussões desse tema, observando as posturas dos demais países sobre o debate ambiental, além das posturas tomadas pelo próprio presidente Trump.

6. Mobilidade Urbana

As grandes cidades do mundo passam por um intenso desafio de buscar soluções para o ir e vir de seus habitantes. No Brasil, essa questão ganhou elevada repercussão com os grandes eventos dos últimos anos (Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, entre outros). O serviço deficiente de transporte público no Brasil acarreta um maior número de pessoas que recorrem ao veículo particular, piorando ainda mais o problema. É importante que o aluno fique atento aos processos que vêm ocorrendo em cidades ao longo do mundo, tanto para melhora do serviço, quanto problemas recorrentes ao redor do mundo.

7. Liberdade de expressão: o limite sobre o que pode ser dito

É essencial que o aluno fique atento ao desenrolar das políticas públicas de censura, ou de controle da informação. Também vale pensar sobre as possibilidades geradas pela temática em relação ao avanço da internet. O Brasil transpassa essa temática, principalmente em relação à fala de humoristas famosos, como Danilo Gentili e Rafinha Bastos, que são constantemente processados, inclusive, em relação a discursos sobre políticos e parlamentares.