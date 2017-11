'The Guardian': Medidas mostram reversão intencional da luta contra heranças da escravidão

Um artigo publicado por acadêmicos no The Guardian traça um amplo cenário da situação brasileira, ressaltando os altos números de mortes de jovens negros brasileiros como um "genocídio", citando o conceito de Abdias do Nascimento, que indica a intenção deliberada e o foco em um grupo específico da população.

"Diante da recessão brasileiro, uma política tão estreita de austeridade contribui para piorar os indicadores sociais", diz o artigo, assinado por Cristina Fróes de Borja Reis e Diego Viana, professora da Universidade Federal do ABC e estudante visitante da Université Paris Diderot.

"Isto cria desigualdade, conivente com a escalada da violência e assassinato de jovens negros. As medidas conservadoras adotadas após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, e a ascensão de Jair Bolsonaro, um candidato de ultradireita para a próxima eleição presidencial, expressam não apenas um momento de crise, como em outros países, mas também uma reversão dos tímidos esforços feitos nas últimas décadas para superar a história herança da escravidão. Intencionalmente", conclui o texto.

>> The 'genocide' of Brazil's black youth gives Day of the Dead extra resonance