Oito detentos fogem de presídio do Rio Grande do Sul

Oito presos conseguiram fugir na madrugada de hoje (3) do Presídio Estadual de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Os detentos, todos do regime fechado, escaparam pulando a cerca de proteção, depois de terem cavado um túnel a partir de uma das celas, segundo os guardas penitenciários.

Um dos guardas tentou frustrar a fuga, mas os fugitivos tinham a cobertura de homens que estavam na área externa do presídio e atiraram na direção do agente. Todos conseguiram escapar

A Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (Susepe) informou, por meio da assessoria de imprensa, que os detentos conseguiram escapar possivelmente em veículos que os aguardavam.

A Brigada Militar foi acionada e, desde cedo, faz uma operação de buscas na região, mas até o momento nenhum dos oito presos foi recapturado. De acordo com a Susepe, o presídio tem atualmente uma população carcerária de 234 detentos.