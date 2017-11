PRF flagra suspeitos com mais de R$ 850 mil em um carro na Dutra

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou dois homens transportando mais de R$ 850 mil, durante uma abordagem a um carro, na altura do quilômetro 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro.

O motorista, de 42 anos, estava na companhia um homem, de 26 anos, que se identificou como policial militar de São Paulo. Ao revistar o carro, um Corsa Sedam, os policiais rodoviários encontraram uma caixa de papelão no porta-malas, com vários pacotes de dinheiro contendo cédulas de R$ 100.

Dinheiro foi encontrado na altura de Itatiaia, no km 318 da Rodovia Presidente Dutra

O homem que se identificou como policial militar disse que havia cerca de R$ 200 mil e explicou que o dinheiro era para resolver uma transação comercial no Porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, e que fazia a escolta do dinheiro para um chinês.

“Ele disse ainda que o motorista seria seu tio, pois tinha acabado de sair do serviço, por isso estaria cansado para dirigir. Em uma verificação preliminar, os agentes da PRF constataram que havia mais de R$ 850 mil”, diz a nota da PRF.

Os dois e o dinheiro foram encaminhados para a Delegacia Policial de Itatiaia. Um advogado foi até o local, apresentando-se como representante de uma empresa importadora e de posse de uma nota fiscal no valor de R$ 855 mil.

Mesmo assim, o dinheiro foi apreendido para comprovação da origem. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo foi informada sobre o caso. A ação da PRF ocorreu nessa quarta-feira (1º).