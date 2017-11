"Não me convenci de que houve ameaça", diz Gilmar Mendes sobre Cabral e Bretas

Na manhã desta quinta-feira (2), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, justificou sua decisão de suspender a transferência do ex-governador Sérgio Cabral para um presídio federal, afirmando que não se convenceu de que houve ameaça de Cabral ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, durante interrogatório.

"O que se alegou é que houve ameaça ao juiz e eu vi o vídeo, examinei todas as questões e não me convenci disso. É um diálogo talvez um pouco ríspido entre o ex-governador e o juiz, mas nada de mais", disse Gilmar, que está em Lisboa, onde participa de evento do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), do qual é um dos sócios.

O ministro do STF acrescentou ainda que a informação de que a família de Bretas fazia parte do ramo de jóias era de conhecimento público. "A própria menção à família do julgador foi divulgada por ela própria. Nenhuma novidade aqui", completou.

O juiz Marcelo Bretas decidiu transferir Cabral a um presídio federal após o ex-governador afirmar, durante interrogatório, que a família do magistrado tinha negócios no ramo de bijuterias, e que havia recebido informações sobre isso. Bretas afirmou, na ocasião, que não viu "com bons olhos" a declaração. Mais tarde, acatou o pedido da procuradoria para a transferência.

Veja o vídeo do interrogatório

Gilmar Mendes também afirmou que considerou “absolutamente normal” as críticas que recebeu após suspender a transferência de Sérgio Cabral para o presídio federal. "A nossa função no STF e na magistratura em geral é, muitas vezes, nadar contra a corrente. Se olharem a minha trajetória no STF e, eu lá já estou há 15 anos, vão saber que eu sempre estive do mesmo lado: defendendo os direitos e garantias individuais", afirmou. O ministro ainda acrescentou: "Quando a gente concede um habeas corpus, as pessoas que recebem um relato mais ou menos superficial são contra e, se pudessem, suprimiriam essa sentença, mas ao fazê-lo estariam suprimindo seus próprios direitos. O atingimento de um direito de alguém hoje significa que amanhã poderá haver o atingimento do direito de outra pessoa, por isso que nós temos todas essas garantias."

O ministro ainda comentou sobre as suspeitas de que Cabral teria regalias na prisão. "O tratamento privilegiado na prisão tem que ser resolvido lá mesmo. O juiz, o promotor que fazem a supervisão do sistema penitenciário, portanto, eles que têm que resolver".