Mais de 500 mil pessoas são vacinadas contra febre amarela na zona norte de SP

Mais de 500 mil pessoas foram vacinadas contra a febre amarela na zona norte da capital paulista até esta quarta-feira (1º), atingindo a meta estipulada pela prefeitura para a primeira fase da ação preventiva contra a doença. A prefeitura anunciou que pretende vacinar um total de 2,5 milhões de pessoas contra a febre amarela.

“Atingimos nossa meta de 501.737 pessoas vacinadas antes do esperado. Isso significa que nossas ações estão sendo bem-sucedidas e a população tem participado ativamente. Além do horário ampliado durante a semana [das 7h às 19h], também abrimos as UBS [unidades básicas de saída] nos fins de semana, o que ajuda muito no alcance da campanha”, disse Wilson Pollara, secretário municipal de saúde. O horário ampliado começou no último dia 27.

A imunização na zona norte começou no último dia 21 com foco nas pessoas que moram em um perímetro de até 500 metros do entorno dos parques Horto Florestal e da Cantareira. A partir do dia 26, a vacinação foi amplilada para 37 Unidades Básicas de Saúde. A meta é chegar em 91 postos, de acordo com a prefeitura.

No feriado prolongado de Finados, as unidades funcionarão em esquema de plantão. Hoje (2) e domingo (5), as unidades funcionam das 8h às 14h; na sexta (3) e no sábado (4), das 8h às 17h.

Morte de macacos

As ações preventivas contra a febre amarela começaram após a confirmação da presença do vírus da doença em três macacos encontrados mortos: um no Horto Florestal (no último dia 20) e dois no Parque Anhanguera (24), que estão fechado à visitação. Segundo a prefeitura, até o momento, não há confirmação de caso de Febre Amarela em humanos, contraída na cidade.

Ao todo, 15 parques da capital paulista estão fechados, por tempo indeterminado, como medida preventiva após a morte dos macacos. Além desses, estão interditados ainda: Senhor do Vale, Pinheirinho D’Água, Jacintho Alberto, Rodrigo de Gásperi, Jardim Felicidade, Cidade de Toronto, São Domingos, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Lions Tucuruvi, Sena, Linear Canivete, Córrego do Bispo e da Cantareira.

A lista de postos que estão aplicando a vacina contra febre amarela pode ser acessado neste link da prefeitura.