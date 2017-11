Dodge diz que repasse de recurso para Aloysio Nunes é “fato incontroverso"

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou em petição ao STF (Supremo Tribunal Federal), no último dia 24, ser “fato incontroverso que houve o repasse de recursos para a campanha do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP)”. De acordo com ela, escrevendo ao ministro relator do caso no STF, Gilmar Mendes, “resta investigar a origem destes recursos e a finalidade do repasse”. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o veículo, o repasse ao atual ministro das Relações Exteriores a qual Dodge se refere é uma doação por caixa 2 de R$ 500 mil, pela Odebrecht, para financiar a campanha do tucano em 2010. Não há registro oficial na Justiça Eleitoral de doação oficial da Odebrecht para Aloysio na disputa ao Senado naquele ano.

O inquérito contra Nunes foi aberto a pedido do então procurador-geral Rodrigo Janot em março, como desdobramento do acordo de delação. Dois delatores da empreiteira informaram à PGR sobre o pagamento a Aloysio.

De acordo com Dodge, Nunes teria recebido R$ 500 mil sem origem conhecida

Um deles disse que repassou os dados sobre Aloysio ao "departamento da propina" da empresa e fez duas entregas, de R$ 250 mil cada uma, para o "representante" do candidato em hotéis da zona sul, não nominados, no segundo semestre de 2010. No sistema de acompanhamento dos pagamentos, Aloysio tinha o codinome "Manaus".

Ainda segundo a Folha, Dodge sinalizou que tanto Aloysio Nunes quanto o também senador José Serra (PSDB-SP) podem se livrar de parte das investigações abertas de repasse de dinheiro de caixa 2 e pagamentos ilegais em conexão com obras viárias no Estado de São Paulo.

O motivo seria o fato de que os crimes atribuídos a ambos e cometidos antes de 2010 não seriam mais objeto de investigação por estarem prescritos –ou seja, o Estado não poderia mais buscar a punição dos supostos autores.

Segundo ela, o Código Penal "assegura aos senadores Serra e Aloysio prazo prescricional pela metade, pois eles têm idade de 75 e 72 anos, respectivamente". Embora tenha feito a observação, Dodge não pediu o arquivamento das investigações.