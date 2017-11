'El País': Morrer no Brasil pela cor da pele

O risco de ser assassinado no Brasil se multiplica por três para negros e mestiços, escreve Patrícia Peiró no El País, citando relatório da Unicef que mostra as situações de violência doméstica, das ruas e das escolas que menores enfrentam em todo o mundo.

"A grande desigualdade econômica, a falta de investimento na adolescência e a alta circulação de armas em nosso país são os principais motivos para esta diferença racial", explicou a especialista em proteção à criança da Unicef, Fabiana Gorenstein, ao periódico.

O jornal destaca que o país é um dos cinco que, mesmo sem atravessar uma guerra declarada oficialmente, tem a taxa de homicídio de adolescentes mais alta, 59 mortes para cada 100 mil habitantes. A classificação fica da seguinte forma: Venezuela (97), Colômbia (71), El Salvador (66) e Honduras (65).

A região latinoamericana tem apenas 10% da população adolescente global, mas concentra metade das mortes violentas de jovens entre 10 e 19 anos registradas em 2015.

