'The Traveler': Cidadãos dos EUA poderão pedir vistos eletrônicos do Brasil

Esperar em uma longa fila no consulado brasileiro mais próximo em breve será uma coisa do passado, diz o The Traveler. A publicação destaca que, em novembro, o Brasil começa a emitir vistos eletrônicos para australianos e, em janeiro, o sistema passa a contemplar também cidadãos do Canadá, do Japão e dos Estados Unidos.

"Tudo o que você vai precisar fazer? Fazer a solicitação online e esperar que seu visto seja emitido (eletronicamente) dentro de 72 horas", escreve a publicação da Condé Nast.

Emissão de vistos eletrônicos pode garantir alta de 25% para o turismo internacional brasileiro, diz OMS

O periódico ressalta que, atualmente, o pedido de visto exige presença física em um consulado, portando passaporte válido, foto extra, um formulário e cópia de um bilhete de viagem de ida e volta.

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT), cita o periódico, a mudança em direção aos vistos eletrônicos pode incrementar o turismo internacional brasileiro em 25%.

>> U.S. Citizens Can Soon Apply for E-Visas to Brazil