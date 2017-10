Infraero prepara aeroportos para enfrentar movimento do feriado de Finados

Com o feriado de Finados chegando, a Infraero informou que entre o dia 31 de outubro e 6 de novembro, o movimento nos aeroportos deve aumentar 4,2%.A expectativa é que cerca de 1,9 milhões de passageiros, entre operações de embarques e desembarques, passem nos 59 aeroportos da rede.

De acordo com a Infraero, os dias de maior fluxo deverão ser quarta-feira (1°), véspera de feriado, contando com mais de 287 mil embarques e desembarques; na quinta-feira (2), com pouco mais de 300 mil passageiros; e na segunda-feira pós- feriado (6), com 342 mil viajantes.

A Infraero informou que irá intensificar os trabalhos das equipes de segurança e de operação, incluindo as de plantão, por meio de remanejamento das escalas de trabalho, assim como a realização de manutenções preventivas em equipamentos, como esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes, entre outros, para garantir a fluidez do serviço.

Além disso, os funcionários chamados de "amarelinhos", identificados pelo colete amarelo que estampa a frase "Posso Ajudar/May I Help You?", estarão à disposição nos saguões e áreas públicas para tirar dúvidas sobre horários de voos, portões de embarque e fazer outros esclarecimentos.