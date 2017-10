Hospital confirma alta de Temer para segunda-feira

O presidente Michel Temer, 77 anos, deve receber alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (30), informou em comunicado a entidade hoje (29).

De acordo com o boletim médico, o mandatário " foi submetido hoje pela manhã ao procedimento de retirada da sonda vesical" e apresenta um quadro "estável".

Temer está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelos Dr. Roberto Kalil Filho, Dr. Miguel Srougi e Dr. Felipe Barroso Braga.

O presidente foi internado na noite de sexta-feira (27) no hospital após fazer exames na unidade. Os médicos optaram por fazer uma "desobstrução uretal através da ressecção da próstata" e, desde então, o mandatário ficou internado.

No dia 25 de outubro, Temer foi diagnosticado com uma obstrução urológica e passou algumas horas no Hospital do Exército, em Brasília, onde ele recebeu a sonda vesical.