"Tudo está no seu lugar o c.", diz Benito di Paula após dancinha de Marun. Veja o vídeo

O cantor e compositor Benito Di Paula reagiu após o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) ter cantado a sua música Tudo está no seu lugar na Câmara de Deputados, comemorando a vitória na votação que rejeitou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Irritado, Benito publicou um vídeo criticando a política no país: "Tudo está no seu lugar é o c.!", gritou.

"O cara pega minha música, que eu fiz pra minha mãe, e vai cantar porque o cara ganhou? Isso não é música de político não, rapaz! Isso é música de família. Eu sou um homem de família. Eu detesto política. Tô puto da vida com essa p...! Me peçam autorização, que eu não dou. É f. o cara pegar o meu trabalho e botar numa p... que não tá funcionando", desabafou. "Tudo está no seu lugar o c...! Tá tudo errado. Eu fiz essa música pra minha mãe! Respeite a minha mãe, p...!", finalizou.

Dancinha

Na noite de quarta-feira (25/10), Marun começou a comemorar a vitória do presidente Michel Temer na Câmara antes mesmo do fim da votação

Ele dançava e cantava uma música de Benito Di Paula:

“Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus! Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar.”