TCM de São Paulo suspende plano de Doria para marginais

O Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo suspendeu chamamento público do prefeito João Doria (PSDB), que tinha como destino interessados em enviar propostas para projeto de reformas das 32 pontes das marginais Tietê e Pinheiros. O “Diário Oficial” de São Paulo incluiu o chamamento na sexta-feira (20).

A justificativa foi publicada em despacho pelo conselheiro do TCM Domingos Dissei, acatando representação do vereador Antonio Donato (PT). O despacho aponta risco de afronta à lei Cidade Limpa, aprovada em 2006 com o objetivo de combater a poluição visual da cidade.

Foram encontradas falhas no chamamento público feito pela prefeitura de São Paulo pelo TCM

A base do projeto que a prefeitura utilizou para o chamamento prevê que empresas envolvidas na revitalização poderão exibir suas marcas em painéis de LED de 20 metros quadrados. Os outdoors, que tinham em 27 metros quadrados, são proibidos pela lei Cidade Limpa.

Além disso, o despacho do conselheiro também considera o prazo de cinco dias úteis desde sexta-feira (20) insuficiente para que possíveis empresas interessadas apresentem propostas.

O TCM também encontrou falhas no edital na especificação da garantia por parte dos colaboradores; de multa em caso de descumprimento; e da avaliação das propostas, caso haja mais de um interessado por objeto.

A suspensão do chamamento público não tem prazo estabelecido para acabar, e se estenderá até a conclusão do exame do tema pelo TCM.