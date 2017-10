O presidente Michel Temer, 77 anos, passou por uma cirurgia na próstata no fim da noite desta sexta-feira (27) no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com uma nota divulgada pela unidade médica, o mandatário está se recuperando em uma unidade de terapia semi-intensiva. Não há previsão de alta.

"O presidente Michel Temer foi internado nesta noite no Hospital Sírio-Libanês com quadro de retenção urinária por hiperplasia benigna da próstata. Foi submetido à desobstrução uretal através de ressecção da próstata. A intervenção transcorreu sem intercorrências", informa o comunicado divulgado pouco antes da meia-noite.

Michel Temer passa por cirurgia na próstata em São Paulo

Na última quarta-feira (25), Temer foi diagnosticado com uma obstrução urológica e passou algumas horas no Hospital do Exército em Brasília. Desde então, ele usa uma sonda e teve a recomendação médica de repouso. (ANSA)