Mega-sena promete R$ 20 milhões neste sábado

A Mega-Sena promete, neste sábado (28), o prêmio de R$ 20 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.982 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da CAIXA que está em Carandaí (MG), estacionado no centro, na Praça Policarpo Rocha.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 100 mil em rendimentos mensais, mais de R$ 3 mil por dia. Ou, se preferir, pode comprar 133 carros de luxo ou 40 apartamentos de R$ 500 mil.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado em qualquer lotérica do país.

Timemania

Também no sábado (28), a modalidade sorteia R$ 16,5 milhões. Para jogar, o apostador deve marcar 10 dos 80 números do volante, e escolher um time do coração. Ganha prêmio quem acertar 7, 6, 5, 4 ou até mesmo 3 dos sete números sorteados. Se ainda acertar o Time do Coração, recebe um prêmio adicional. A aposta custa R$ 2,00 e pode ser registrada até as 19h nos dias de sorteio em qualquer casa lotérica do país.