Manifestantes fazem 'tomataço' contra Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes

Na manhã deste sábado (28), manifestantes fizeram um protesto contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que participam de um evento em São Paulo.

Um grupo atirou tomates contra um carro e espalhou mais tomates em frente ao local do evento. Gilmar e Moraes participam do XXVI Encontro Nacional de Direito Constitucional, na sede do Instituto de Direito Público de São Paulo (IDP-SP), que tem Gilmar Mendes como sócio.

A Polícia Militar chegou a retirar uma manifestante de dentro do auditório.

O grupo, que se autodenomina 'Tomataço', já havia feito outro protesto contra Gilmar Mendes, neste mês, atirando tomates contra os vidros do Instituto de Direito Público e contra o carro do ministro.

No início de outubro, Gilmar Mendes já havia sido alvo de outro 'tomataço'

Bate-boca

Gilmar Mendes e o ministro do STF Luís Roberto Barroso protagonizaram um pesado bate-boca na quinta-feira (26), durante sessão no Supremo. Na discussão, Gilmar afirmou que Barroso advogada para "bandido internacional", enquanto que Barroso disse que ele era leniente com a criminalidade do "colarinho branco"

