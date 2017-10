Lula faz aniversário neste 27 de outubro e recebe homenagens

Políticos, ativistas e autoridades parabenizam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (27), pelo aniversário de 72 anos do político. A Hashtag #LulaDay está nos Trending Topics do Twitter no Brasil.

O deputado federal (PT-SP) Paulo Teixeira escreveu em sua conta no Twitter: Valeu, @LulapeloBrasil. Sua força, luta e trabalho servem de inspiração para todos que acreditam no Brasil melhor. Parabéns! #Luladay

Lula foi homenageado por estudantes no Instituto Federal do Vale do Jequitinhonha

O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT) escreveu em sua página nas redes sociais que Lula visitou o Instituto Federal do Vale do Jequitinhonha e foi homenageado por estudantes.