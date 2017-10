'Clarín': Próxima aposta de Temer, reforma da Previdência sofre resistência

Vencido o obstáculo da segunda denúncia, a próxima luta do presidente Michel Temer deve ser aprovar a Reforma da Previdência, escreve o argentino Clarín, em matéria assinada por Eleonora Gosman. O projeto, contudo, "é impopular". A salvação presidencial não significa que os parlamentares vão querer cometer um "suicídio eleitoral", faltando um ano para as eleições gerais do país, registra o periódico, apontando que a expressão é do deputado Darcisio Perondi, do PMDB.

O Clarín explica que o projeto estabelece uma idade mínima de aposentadoria aos 65 anos, e reduz benefícios de funcionários públicos. Diz que o projeto original limita as pensões, fixa normas mais estritas para trabalhadores rurais e muda o cálculo para pagamento de aposentadorias.

Próximo objetivo do presidente deve enfrentar resistência de parlamentares, de olho em 2018

O jornal também cita o senador Eunício Oliveira (PMDB), que terá que passar pelas urnas em 2018 para renovar seu mandato: "Todos sabem que a questão das aposentadorias é polêmica. Este não é o momento oportuno".

>> Ahora, Temer apuesta a que el Congreso avance en la reforma de las jubilaciones