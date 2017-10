Eunício Oliveira diz que pauta econômica é prioridade no Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta quinta-feira (26) que a Casa tem obrigação de ajudar o Brasil e seu desenvolvimento nas áreas econômica e social, independentemente do presidente da República que esteja governando. De acordo com o senador, pauta econômica com foco na geração de emprego e renda deve ser prioridade.

“Nós temos a preocupação econômica, que atinge diretamente o consumidor brasileiro, o contribuinte, o cidadão pobre deste país afora que precisa de emprego, de renda, que precisa colocar comida na mesa para sua família. Esta é a preocupação que nós temos neste momento. Temos preocupação com a pauta econômica que faça o desenvolvimento do Brasil. Não são apenas os problemas econômicos, mas também os sociais de interesse da sociedade, do dia a dia da população”, disse Eunício.

Reforma da Previdência

Sobre a reforma da Previdência, prioridade do governo Temer, Eunício disse que esta deve ser uma preocupação da Câmara, onde está em análise atualmente, e não do Senado."Todos sabem que a gente precisa fazer algum tipo de ajuste na Previdência, mas todo mundo também sabe que o momento político não é muito oportuno para se alterar posicionamentos que vão de encontro a sociedade brasileira", avaliou o peemedebista.