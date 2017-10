Estudante brasileira ganha menção honrosa em concurso mundial de cartas

A estudante Sabrina Brito Lira, de 14 anos, vencedora da etapa brasileira do 46º Concurso Internacional de Redação de Cartas, recebeu hoje (26) menção honrosa na fase mundial, representando o Brasil em Berna, na Suíça. A parte brasileira é organizada pelos Correios. A melhor carta representa o Brasil na fase internacional.

Nessa edição, o concurso teve como tema “Imagine que você é um(a) assessor(a) do novo secretário-geral da ONU – Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”. A estudante, que cursa o 1º ano do Ensino Médio na Escola Virgem de Lourdes, em Campina Grande (PB), abordou a educação como problema mundial.

Em relação à vitória no concurso, Sabrina falou da importância de escrever sobre temas que são deixados de lado pela sociedade. “É importante porque influencia outros jovens a falar o que eles pensam e ver que isso pode mudar o mundo”, disse a vencedora brasileira.

Para Sabrina, a educação é o principal meio para melhorar o mundo, pois é por meio dela que as pessoas mudam e, assim, podem transformar as coisas que estão ruins em coisas, lugares e situações melhores. “Nós, jovens, temos voz, se a gente correr atrás disso”, disse ela.

O concurso tem como objetivo melhorar a alfabetização por meio da arte de escrever cartas, incentivando a expressão da criatividade e a melhora dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Mais de 2 mil jovens, até 15 anos, participaram do concurso. De acordo com os Correios, o Brasil é o segundo país mais bem colocado no concurso, perdendo apenas para a China.

A carta vencedora da etapa internacional de 2017, escrita pela estudante da República do Togo Eva Giordano Palacios, de 14 anos, além da redação ganhadora da etapa brasileira e cartas de outras edições do concurso encontram-se disponíveis no site dos Correios. O concurso internacional é promovido pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça.