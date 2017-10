Temer tem 'obstrução urológica', diz Planalto

O presidente Michel Temer sentiu um mal-estar no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (25) e foi encaminhado ao centro cirúrgico do hospital do Exército em Brasília.

Por meio de uma nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República disse que o mandatário sofreu um "desconforto no fim da manhã" por causa de uma "obstrução urológica". "O médico de plantão recomendou que [Temer] fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para a realização de exame e devido tratamento", afirma o comunicado.

A notícia chega no momento em que o governo tenta votar o parecer que pede o arquivamento da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente. Na sessão da manhã, a oposição conseguiu obstruir a votação por falta de quorum, e uma nova tentativa deve ser feita durante a tarde.

Confira a nota oficial do Planalto:

"O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento."