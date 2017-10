Temer recebe alta de hospital e afirma que está "inteiro"

Minutos depois de a Câmara dos Deputados decidir arquivar, na noite desta quarta-feira (25), a denúncia contra Michel Temer, o presidente teve alta do hospital, após ter sofrido nesta manhã uma obstrução urológica.

Ao deixar o Hospital Militar de Base de Área (HMAB), do Exército, rumo ao Palácio do Jaburu, sua residência oficial, Temer acenou para jornalistas, fez sinal positivo e afirmou: "Estou inteiro".

Em nota, o Palácio do Planalto informou que Temer passa bem e repousará em casa.

Temer acena para jornalistas na saída de hospital, em noite de votação da denúncia

O presidente foi levado ao Hospital do Exército no início da tarde após sentir-se mal. Após avaliação no departamento médico do Palácio do Planalto, foi constatada a obstrução urológica. No hospital, o presidente foi submetido a uma sondagem vesical, que consiste na introdução de um cateter através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina.

Alguns aliados do presidente foram ao hospital, mas não puderam visitá-lo no quarto.

Enquanto esteve no hospital, Temer não teve informações sobre o andamento da sessão na Câmara que votou nesta quarta-feira (25) a segunda denúncia contra ele e dois ministros do governo. Segundo a assessoria do presidente, ele não assistiu televisão nem teve acesso ao telefone celular e só vai se inteirar dos acontecimentos na Câmara ao chegar em casa.

Com Agência Brasil