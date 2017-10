Temer passa mal e está em hospital de Brasília; Câmara não registra quórum

O presidente Michel Temer (PMDB) passou mal na manhã desta quarta-feira no Palácio do Planalto e está agora no Centro Cirúrgico do Hospital do Exército.

O secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Marcio Freitas, informou ao G1 que Temer "saiu caminhando" do Palácio do Planalto para o hospital.

Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto afirmou que Temer passa bem e deve receber alta ainda hoje.

Confira a íntegra da nota:

Na tarde de hoje, o Presidente da República foi submetido a uma sondagem vesical de alívio por vídeo. O Presidente está em repouso, passa bem e deverá ter alta ainda hoje. O Presidente Michel Temer teve um desconforto no fim da manhã e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército.

Nesta quarta-feira (25), a Câmara dos Deputados pode votar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer por obstrução da justiça e organização criminosa. Caso 342 deputados votem contra o presidente, ele pode ser afastado do cargo para que Supremo Tribunal Federal (STF) julgue as denúncias.

A primeira tentativa de votar foi barrada pela oposição e até mesmo alguns partidos da base aliada. Eles não entraram no plenário e impediram a sessão legislativa de começar. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), encerrou a sessão e convocou outra sessão, que está ocorrendo agora.

Sputnik