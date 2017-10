Lava Jato: TRF4 nega recurso da defesa de Eduardo Cunha

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou nesta quarta-feira (25), por unanimidade, recurso da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha que requeria a análise antecipada de algumas questões que serão analisadas no julgamento da apelação criminal.

Segundo Gebran, os pontos levantados pelos advogados do ex-deputado confundem-se com o mérito da apelação, “não sendo este o momento para a análise da alegação”.

Os advogados sustentavam a impossibilidade de tipificação do delito de lavagem de dinheiro na transferência das contas Orion SP para Netherton, pediam a suspensão da ação até a juntada do inteiro teor da cooperação jurídica internacional complementar solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF) e a juntada do acordo de colaboração do operador financeiro Lúcio Funaro que, segundo a defesa, conteria prova absolutória em favor de Cunha.