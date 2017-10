Capital federal enfrenta maior crise hídrica de sua história

Planejada minuciosamente e fundada em 1960, a capital federal, Brasília, está sofrendo com a maior escassez de água de sua curta história. Criada ao redor de um imenso lago, feito apenas para embelezar a paisagem árida, a cidade deve aumentar ainda mais o racionamento de água para a população.

Nesta segunda-feira (23), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) apresentou à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa) um plano de racionamento por 48 horas consecutivas.

Atualmente, os moradores da cidade satélite de Brazlândia, a 36 quilômetros da capital, ficam 24 horas sem água por dia. No entanto, o plano ainda não foi autorizado, mas é possível que ele atinja todas as áreas da capital. Apesar de uma leve chuva ter atingido todo o Planalto Central nos últimos dias, o volume de água não chegou nem perto de atenuar a situação. De acordo com dados oficiais, uma chuva com volume intenso não é registrada há mais de cinco meses.