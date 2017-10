Temer manifesta solidariedade a famílias de estudantes feridos em Goiânia

O presidente Michel Temer manifestou pesar pela tragédia ocorrida na manhã de hoje (20) em uma escola de Goiânia, quando um estudante atirou em colegas, matando dois e ferindo quatro. Em sua conta no Twitter, o presidente se disse consternado com o fato e solidário às famílias dos jovens mortos. “Como todo brasileiro, estou consternado com a tragédia na escola de Goiânia. Minha solidariedade às famílias. Força!”, disse.

A cúpula da segurança pública e da Secretaria de Saúde de Goiás reuniu-se com o governador em exercício do estado, José Eliton, para atualizar as informações.As autoridades já adiantaram que uma equipe multidisciplinar deve ser nomeada para acompanhar as famílias das vítimas.

Em nota, o governo estadual decretou luto oficial de três dias em solidariedade a todos os envolvidos no “lamentável acontecimento”.