Mais 19 municípios do RS têm emergência reconhecida por causa de vendavais

O governo federal reconheceu situação de emergência em 19 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados por vendavais no começo do mês. A homologação foi publicada na edição de hoje (20) do Diário Oficial da União.

Com o reconhecimento da situação de emergência, os municípios passam a ter acesso a uma série de benefícios relativos à ajuda humanitária e auxílio para a reestruturação dos locais atingidos.

Na última segunda-feira (16), 12 municípios gaúchos tiveram situação de emergência reconhecida por conta de fortes tempestades e vendavais, também ocorridos no início de outubro.

A Defesa Civil acompanha a situação das chuvas no estado, que já atingiram 48 municípios e causaram danos a mais de 3 mil residências. Em 17 cidades, foram registrados destelhamento de casas.

Os municípios que tiveram a situação de emergência nesta sexta-feira são: Campinas do Sul, Capão do Cipó, Cerro Branco, Cruz Alta, Estrela Velha, Gramado Xavier, Ibarama, Jóia, Julio de Castilhos, Lagoão, Montenegro, Salto do Jaci, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Soledade, Tuna, Tupanciretã e Venâncio Aires.