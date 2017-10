Delegado da Lava Jato pede para Dodge incluir Polícia Federal em delações

O delegado da Lava Jato, Felipe Hayashi, fez uma solicitação à procuradora-geral da República, Raquel Dodge, para que se inclua com "urgência" a Polícia Federal (PF) nos acordos de delação premiada firmados pelo Ministério Público. De acordo com ele, convenções internacionais, a Constituição e a lei 12.850/2013, que institui as delações, preveem que delegados federais possam firmar acordo de colaboração premiada.

"Essas leis conferiram poder aos delegados para firmarem acordo. Esperamos que esse entendimento seja confirmado pelo Supremo Tribunal Federal", destacou Hayashi, defendendo uma revisão no modelo de cooperação entre a PF e o MPF.

O delegado defende que a ausência da PF nos acordos favorece o crime organizado também em casos como o tráfico de drogas e terrorismo. "Se nós jogarmos mal, só um lado perderá. E esse lado será a sociedade."