Polícia faz operação em São Paulo contra grupo ligado a tráfico da Rocinha

A Polícia Civil deflagrou na madrugada desta quinta-feira (19) a operação Salazar, contra o tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro na capital de São Paulo e em outras 11 cidades do Estado. A polícia descobriu que a quadrilha tem vínculos com traficantes da Rocinha, no Rio de Janeiro.

O principal alvo da operação, o traficante Leandro Robson dos Santos, foi preso na Praia Grande. Outras nove pessoas também teriam sido presas até as 9h. Armas, munições e outros detidos seguem chegando na delegacia de São Bernardo do Campo.

A maior parte das armas e munições foram apreendidas no bairro do Butantã, e a maior parte dos mandados de prisão são cumpridos na Praia Grande. Os municípios que recebem a operação estão envolvidos na logística que o grupo montou ou ainda estaria montando.

A operação é feita após dez meses de investigação da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Mais de 300 policiais cumprem 94 mandados de busca e apreensão e 28 de prisão temporária em Pedreira, Socorro, Bragança Paulista, São Bernardo do Campo, São Paulo, Cubatão, Praia Grande, Santos, Mongaguá, Cananeia, Iguape e Ilha Comprida.