Celso Amorim participa de debate pelo centenário da Revolução Russa

O embaixador e ex-chanceler Celso Amorim participa, na próxima segunda-feira (23), às 18h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, de um debate sobre as crises, revoluções e utopias no Brasil e no mundo. A atividade, que é aberta e tem entrada franca, faz parte do ciclo de atividades pela passagem do centenário da Revolução Russa de 1917. Amorim apresentará um panorama da inserção internacional do país no mundo, com destaque para as primeiras décadas do século XXI, e os impasses e desafios geopolíticos para o Brasil em um contexto de crise e instabilidade mundial. Participam do debate a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) e o Secretário Municipal de Cultura, Marcos Gomes. Será oferecido certificado de participação.

Desde o dia 17 de outubro, o Teatro Popular, dirigido pelo dramaturgo e escritor Alexandre Santini, traz uma programação especial do legado deste momento histórico para o mundo e o Brasil, em particular às suas influências na cultura e na arte dos séculos XX e XXI. Debates, leituras dramatizadas, espetáculos teatrais, shows e exibições de filmes que apresentam um mosaico de influências destes 100 anos, entre as revoluções do passado e as utopias do presente, fazem parte do programa.

Segundo Santini, além de um acontecimento histórico e político da maior importância, a Revolução Russa teve uma grande influência no desenvolvimento das artes: no teatro, no cinema, nas artes gráficas, na música, na poesia e na literatura. “Várias gerações de artistas brasileiros foram e ainda são influenciados pelos ecos de outubro de 1917. A mostra que acontece no Teatro Popular apresenta um panorama destas influências diversas, reunindo artistas e intelectuais com obra engajada e compromisso social, a exemplo do arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou o Teatro Popular. Boa parte da programação é aberta e gratuita, reafirmando o caráter popular e a vocação de formar plateias deste equipamento cultural."

Programação segue até 1º de novembro

Nesta sexta-feira (20), Jorge Mauter, um dos artistas mais emblemáticos da Música Popular Brasileira, mentor do tropicalismo, se apresenta às 19h acompanhado de Bem Gil. Ele apresenta o relançamento em CD dos discos “Para detonar a Cidade”, “Box anos 80”, “O Poeta e o Esfomeado”, além de um LP em formato de vinil. O ingresso custa R$30 (inteira) e R$ 15 (meia). No domingo (22), às 19h, é a vez de Paulo Betti, ator e diretor, apresentar sua "Autobiografia Autorizada", onde passa em revista episódios da sua trajetória de vida relacionada a acontecimentos históricos e políticos do país. Apresentação gratuita.

A programação segue durante a semana. Na segunda (23), às 20h, o belo e emocionante espetáculo "Pagú Pra Quê?", escrito e dirigido pela atriz Gleice Uchoa, coloca no palco três linguagens da arte: cênica, visual e a do corpo, ocasionando um hibridismo das artes. Pagú acredita em seus ideais e quer ser livre diante da Ditadura Vargas e da exploração dos trabalhadores com o início da industrialização. O espetáculo fala dessa mulher que se lança através da luta e da arte em momentos importantes da história do Brasil. Entrada Franca.

No dia 27/10, às 20h, haverá a exibição gratuita e ao ar livre do longa-metragem "Eles não usam Black-Tie", obra-prima do Cinema Nacional de Leon Hirzman, com Fernanda Montenegro e Giafrancesco Guarnieri. Encerrando com chave de ouro, no dia 01 de novembro, a Cia. Ensaio Aberto apresenta a sua versão para o teatro do livro-reportagem de John Reed que narra os principais acontecimentos que levaram ao levante popular que conduziu à revolução soviética. A direção é de Luiz Fernando Lobo. A atividade é realizada em parceria com a associação de docentes da Universidade Federal Fluminense (ADUFF). Entrada Franca (lugares limitados, sujeito à lotação).