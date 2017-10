Média de satisfação dos passageiros com aeroportos se mantém estável

Os números da Pesquisa de Satisfação do Passageiro divulgados nesta quarta-feira (18) revelam que 92% dos entrevistados consideram os aeroportos como “bons”ou “muito bons”, com índice médio de satisfação geral de 4,38. O resultado é o mesmo obtido no trimestre anterior, mas 3,3% maior do que aquele obtido no mesmo período de 2016. No ranking geral, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi o mais bem avaliado, recebendo nota 4,78, numa escala de 1 a 5.

Os dados, divulgados pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil se referem ao terceiro semestre de 2017. O terminal Afonso Pena, em Curitiba (PR), ficou em segundo lugar com média de 4,74. Em seguida aparece o aeroporto de Natal (RN), com 4,53. Completam a relação dos cinco terminais mais bem avaliados, os aeroportos de Confins (MG) e Guarulhos (SP), ambos com nota de 4,49.

De acordo com a pesquisa, o único terminal que ficou abaixo da meta estipulada pela Conaero (Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias), que é nota 4, foi o Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), com 3,95. Apesar da nota, o terminal baiano apresentou melhoria de 2,1% na comparação com o mesmo período de 2016.

O levantamento distribui os terminais em três categorias, de acordo com o número de passageiros transportados: até 5 milhões de passageiros/ano; de 5 a 15 milho es de passageiros/ano; e acima de 15 milho es de passageiros/ano. Ao todo, foram entrevistadas 13.649 pessoas, sendo 8.743 passageiros de voos domésticos e 4.906 de voos internacionais.

A maioria dos entrevistados, 58%, disse viajar a negócio. O lazer, com 30%, aparece como o segundo maior motivo de viagem; e lazer e negócios aparece em terceiro, com 9%. Os números mostram também que o transporte privado é o meio de deslocamento mais utilizado para acessar os terminais: 44,5% dos entrevistados responderam que se deslocam dessa forma. Em segundo lugar aparecem os táxis, com 22,3%. Em seguida, os veículos intermediados por aplicativos, com 14,6%.

No caso das companhias aéreas, a Latam aparece com o melhor resultado no que se refere a “tempo médio de restituição da primeira bagagem", com 9min e 33seg. A Gol, por sua vez, ficou com o melhor tempo na "restituição da última bagagem", 8min e 03seg. A Azul teve os melhores indicadores em "tempo médio de espera na fila para embarque doméstico" (10min 01seg) e "espera na fila de check-in balcão" (7min e 28 seg).

Atualmente, a pesquisa avalia a satisfação dos passageiros nos 15 principais terminais do país. Mas, a partir do mês de novembro, os aeroportos de Belém (PA), Maceió (AL), Goiânia (GO), Vitória (ES) e Florianópolis (SC) passam a integrar a amostra.

“Hoje, o nosso relatório mostra que temos 14 dos 15 aeroportos sendo bem avaliados pelos passageiros. Agora, queremos ampliar esse escopo e ver como anda os demais terminais brasileiros em relação à gestão e a entrega dos serviços aos usuários do transporte aéreo. Precisamos identificar os problemas e atuar nas melhorias”, disse o secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes.