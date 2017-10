Na CPMI da JBS, procurador afirma ver 'interesse político' de Janot em denúncias contra Temer

O procurador da República Ângelo Goulart Villela acusou nesta terça-feira (17) o ex-procurador geral da República Rodrigo Janot de ter “interesse político” em derrubar o presidente da República, Michel Temer, por meio do acordo de delação premiada celebrado com os controladores do grupo J&F, os irmãos Joesley e Wesley Batista.

Desde a manhã de hoje, Villela presta depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS. Neste momento, os deputados e senadores realizam sessão reservada para ouvir o procurador da República.

De acordo com Villela, a intenção de Janot seria impedir a nomeação de Rachel Dodge como sua sucessora na Procuradoria-Geral da República. Isso explicaria, de acordo com ele, a pressa e o benefício máximo de impunidade penal oferecido pelo Ministério Público aos executivos da JBS.

Dúvidas

O depoimento fez com que integrantes da CPMI colocassem em dúvida procedimentos adotados pelo Ministério Público para celebrar acordos de colaboração com acusados de crime, o que motivou discussão entre o relator, deputado Carlos Marun (PMDB-RS), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), param quem há tentativa de invalidar a Operação Lava Jato.

Para o deputado Wadih Damous (PT-RJ), um dos sub-relatores da CPMI, “no que diz respeito à delação premiada, o depoente trouxe informações importantes, mostrando que é preciso definir melhor as regras”. Damous defendeu, por exemplo, que delações não sejam feitas com acusados presos.

Além do suposto interesse político de Janot em derrubar Temer, Villela disse que foi preso e denunciado por formação de quadrilha, violação de sigilo funcional e obstrução da Justiça apenas para que o ex-procurador-geral fizesse uma demonstração de “cortar na própria carne” do Ministério Público.

A reunião da CPMI continua no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.