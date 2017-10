CPMI da JBS transforma depoimento de procurador acusado de receber suborno em sessão reservada

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS está reunida na tarde desta terça-feira (17) em sessão secreta para ouvir o procurador federal Ângelo Goulart Villela. O depoimento começou pela manhã.

De acordo com o requerimento de convocação, Villela foi acusado de ter atuado como infiltrado na força-tarefa da Operação Greenfield, do Ministério Público e da Polícia Federal, em troca do recebimento de suborno da empresa JBS.

A comissão também deve ouvir dois delegados da Polícia Federal que coordenaram operações envolvendo a JBS e sua controladora, a J&F.

A reunião da CPMI é realizada no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.