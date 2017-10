Lula critica Doria: "Não respeita as pessoas humildes desse país"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas nesta segunda-feira (16) à proposta do prefeito de São Paulo, João Doria, de alimentar a população de baixa renda com uma "ração" feita a partir de sobras de alimentos descartados pela indústria ou comércio.

"Estamos chegando em um momento em que precisamos recontar a História desse país e mostrar a verdade do que está acontecendo. O prefeito de SP resolveu na semana passada que o povo pobre tem que comer ração. Não respeita as pessoas humildes desse país", escreveu Lula, em sua conta no Twitter.

Petista criticou reforma trabalhista de Temer

O petista disse, também, que, como presidente da República, sempre tratou as prefeituras do país com respeito. "Nunca antes na História um presidente tratou as prefeituras com o respeito que tratei de 2003 a 2010. Pode perguntar pra qualquer prefeito. Agora o PT não está mais no governo e o que aconteceu?", observou.

Lula lembrou da campanha da Fiesp (Federação das Indústrias de São Paulo) durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e disse que não é o presidente da entidade, Paulo Skaf, quem está arcando com as consequências da crise política e econômica do pais.

"Hoje cada casa tem um desempregado. O salário está diminuindo. Toda vez que gente lá de cima tentar resolver economia quem paga o pato é o povo. Toda vez que chega alguém e começa a cuidar dos pobres eles começam a derrubar essa pessoa. Quem paga o pato não é o Paulo Skaf, é o povo pobre. Quanto custava o gás de cozinha no meu governo? Fiquei oito anos sem aumentar", argumentou o ex-presidente.

>> Nem prefeito, nem presidente: Doria cai nas pesquisas e sofre desgaste

>> "Doria é um dos piores políticos que São Paulo já teve", ataca Alberto Goldman

>> Juiz diz que na Itália Moro não poderia julgar e sentenciar sozinho ex-presidente Lula

O petista afirmou, ainda, que o país "está sendo governado em benefício da classe alta" e fez comentários sobre a reforma trabalhista do governo de Michel Temer aprovada pelo Congresso Nacional. "Acabaram com os direitos trabalhistas que conquistamos em 1943", disse, em referência à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

"Vão entregar a Petrobras em benefício de quem? Esse país está sendo governado em benefício da classe alta. Colocam a culpa no custo brasil. Compare o custo de um trabalhador americano. O que eles querem que é que não tenhamos mais direitos. Eles não admitem que a patroa seja obrigada a tratar a empregada doméstica com respeito".

Lula também criticou a operação em busca de drogas na casa de um de seus filhos e que resultou no afastamento do delegado responsável pelo caso. A polícia atendeu a uma denúncia anônima e, ao chegar ao local, não encontrou indícios de que havia drogas na casa.

"Só tem um jeito de resolver isso e é eles me enfrentarem nas eleições", finalizou o petista, que é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores à Presidência da República nas eleições de 2018.