ABIA apresenta workshop "Desafio e Escolhas Alimentares da População Brasileira"

A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA) em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação convida para um workshop sobre os caminhos da alimentação brasileira que será realizado na próxima quarta-feira (18), das 9h30 a 12h30 na Casa Quintal, em São Paulo.

Programação

9h30 - Café da manhã e experiência surpresa

10h15 - Boas-vindas e bate-papo sobre as escolhas na alimentação Edmundo Klotz. Presidente da ABIA Marcelo Tas, jornalista

10h30 - Desafios da alimentação do brasileiro (escolhas e estilo de vida). Marcia Terra, Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN)

10h50 - Ciência e tecnologia por trás dos alimentos processados. Luiz Madi e Raul Amaral, Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL)

11h10 - Não existem vilões nem heróis na alimentação: o rótulo nutricional como aliado. Vanderli Marchiori, Nutricionista da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva

Dia Mundial da Alimentação é comemorado nesta segunda-feira, 16

11h30 - Importância e função da rotulagem para pautar as escolhas do consumidor: a proposta de novo modelo do setor. Daniella Cunha, Diretora de Relações Institucionais da ABIA

11h50 - Debate com todos os participantes + Q&A