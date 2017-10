DF tem novo dia mais quente do ano com 37,3ºC e umidade do ar em 12%

O Distrito Federal já registrou a temperatura mais alta do ano na tarde deste domingo (15). Na região, a maior temperatura registrada foi de 37,3ºC, às 15h, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar chegou a 12%. Até então, o recorde de calor havia sido registrada ontem (14), 36ºC, com umidade de 11%.

A temperatura de 37,3ºC foi registrada na estação de Águas Emendadas, em Planaltina. Na região central de Brasília, no Sudoeste, a máxima registrada hoje foi de 35ºC. Ontem, a mesma estação registrou uma máxima de 34,8ºC.

A previsão para os próximos dias é de céu claro, poucas nuvens, muito calor e baixa umidade. Não há previsões de chuva para a semana.

Estado de Emergência

Neste ano, após 123 dias de estiagem, período mais longo de seca desde 2010, o Distrito Federal registrou alguns dias de uma breve chuva, no final de setembro. No entanto, a umidade do ar voltou a cair e a seca permaneceu na primeira quinzena de outubro .

Na última sexta-feira (13), após dois dias com umidade entre 11% e 12%, o Inmet emitiu um alerta e a Defesa Civil do DF voltou a declarar estado de emergência. O órgão recomenda a suspensão da prática de atividades físicas e trabalhos ao ar livre como coleta de lixo e entrega de correspondência, entre 10h e 17h durante o período em que a umidade relativa do ar estiver abaixo de 11%.