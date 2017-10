Tempo muda radicalmente em SP

O sábado ainda tem um sol e tempo abafado na faixa leste paulista, mas que olhou pela janela viu que algumas mudanças já podem ser notadas na capital paulista. O dia já começou com a presença de nuvens sobre a cidade e durante a tarde há previsão de pancadas de chuva.

A expectativa é de que as chuvas da tarde deste sábado sejam mais generalizadas que nos últimos dias pois além do calor temos uma frente fria avançando pelo mar, o que ajuda a formar as nuvehns mais carregadas.

No domingo o sistema de alta pressão que acompanha a frente fria avança e muda a direção dos ventos, que passam a soprar do mar em direção à costa paulista. A umidade marítima trazida pelos ventos mais frios desse sistema de alta pressão vão deixar o céu encoberto em toda a faixa leste do estado de São Paulo, com chuva fraca a moderada pela manhã e possibilidade de chuviscos entre a tarde e a noite na capital.

A temperatura diminui bastante com relação aos dias anteriores e a sensação será de frio. Na segunda-feira o predomínio continua sendo de céu nublado e temperatura baixa, com possibilidade de garoa.