Oi: Helio Costa envia carta a ministros em repúdio a ação de agências estrangeiras de crédito 

O ex-ministro Helio Costa enviou uma carta, na sexta-feira (13), aos ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) , Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) e Henrique Meirelles (Fazenda), em resposta às manifestações de duas agências estrangeiras de crédito sobre as negociações relacionadas à Oi.

Na carta, Helio Costa, que é membro do Conselho de Administração da Oi S.A., expõe "repúdio" à ação das agências, afirmando que "esse método de pressão e chantagem se mostra especialmente danoso a uma empresa que tem feito todos os esforços possíveis para sair da recuperação judicial de uma maneira sólida."

O ex-ministro afirma ainda que "a manifestação destas duas agências pode ser interpretada como uma afronta à soberania do nosso país e ao esforço do governo", e ainda que "trata-se de grosseiro terrorismo externo, usando as autoridades destinatárias da mensagem como meio."

Veja a carta:

Helio Costa envia carta a ministros em repúdio a ação de agências estrangeiras de crédito

Prezado Senhor Ministro Eliseu Padilha

Prezado Senhor Ministro Aloysio Nunes Ferreira

Prezado Senhor Ministro Gilberto Kassab

Prezado Senhor Ministro Henrique Meirelles

Ao tomar conhecimento de mensagens enviadas a autoridades brasileiras, incluindo V. Exa., por duas agências de crédito à exportação, a Belgian Export Credit Agency e a Finnish Export Credit Agency quero, na condição de ex-ministro de Estado e membro titular do Conselho de Administração da Oi, manifestar meu repúdio e minha genuína preocupação.

As duas agências buscaram condicionar as negociações envolvendo o Plano de Recuperação Judicial da Companhia ao atendimento pleno do interesse dos credores, usando o expediente da advertência e da ameaça para impor um desfecho que lhes favoreça mesmo com o sacrifício do restauro da empresa.

Esse método de pressão e chantagem se mostra especialmente danoso a uma empresa que tem feito todos os esforços possíveis para sair da recuperação judicial de uma maneira sólida, ao mesmo tempo em que atende a exigências de credores nos limites de sua capacidade financeira. No caso em particular das agências de crédito, a proposta da Oi inclui uma taxa muito próxima ao que elas emprestam voluntariamente à Companhia.

Mais do que isso, o gesto desses credores fere a boa prática de buscar, prioritariamente, soluções favoráveis ao soerguimento da companhia e a proteção dos seus funcionários. É uma atitude que agride todos os princípios da diplomacia empresarial.

A manifestação destas duas agências pode ser interpretada como uma afronta à soberania do nosso país e ao esforço do governo, incluindo o Presidente da República, ministros de Estado e a Advocacia-Geral da União, que têm se esmerado na busca de soluções de mercado e juridicamente inquestionáveis.

Trata-se de grosseiro terrorismo externo, usando as autoridades destinatárias da mensagem como meio. É falso esse “temor” expressado pelas mencionadas agências na imprensa, de que o plano de recuperação da Oi beneficie apenas os acionistas, assim como é um logro afirmar que o não favorecimento dos credores afetará a tomada de empréstimos das companhias do país. Se assim fosse, não contaria com a anuência e apoio de bondholders internacionais que vêm manifestando apoio ao plano, que inclui uma capitalização de R$ 9 bilhões. Tampouco os investidores reagiriam positivamente, via mercado de ações, à confirmação do plano, na quarta-feira.

Atenciosamente,

Hélio Costa

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2017.