Dodge argumenta contra transferência definitiva de Cunha para Brasília

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou parecer no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a transferência definitiva do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para Brasília.

Cunha está preso desde outubro do ano passado, e até hoje passou a maior parte do tempo na prisão de Curitiba. No mês passado, o ex-deputado prestou depoimento em Brasília, onde passou alguns dias. Entretanto, como o depoimento vem sendo adiado, Cunha tem permanecido em Brasília.

Raquel Dodge contestou argumentos de Cunha

O próximo depoimento está previsto para ocorrer no dia 26 ou 27 de outubro.

O deputado cassado - que tem interesse em se mudar para Brasília -, disse que um dos motivos é que sua família mora no Rio de Janeiro, e os deslocamentos para a capital federal seriam mais fáceis do que para Curitiba. Dodge rebateu esse argumento, e afirmou que o custo do deslocamento aéreo entre o Rio e Brasília é basicamente o mesmo que Curitiba. E que ainda as duas distâncias entre a prisão e o aeroporto são similares.

Cunha alegou ainda que a transferência para Brasília diminuiria os gastos da Polícia Federal (PF) com aeronaves para que o ex-deputado realize depoimentos. Dodge contestou novamente esse argumento e lembrou que Cunha é réu ou investigado em processos em outras regiões do país, de forma que a transferência não irá eliminar os custos de deslocamento.