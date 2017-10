Ceasa comemora 45 anos com feira e cursos

Feira orgânica, aula de dança, cursos de culinária e degustação de frutas marcarão os 45 anos da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF). A comemoração ocorrerá domingo (15), das 8h às 12h, próximo à administração do Parque da Cidade, em Brasília. A entrada é gratuita.

O evento será o tema do programa Feira Livre Nacional, transmitido ao vivo pela Rádio Nacional Brasília (AM 980) e pela internet, no Portal das Rádios EBC.

A Ceasa-DF é uma empresa da economia mista administrada pelo Governo de Brasília, que tem como objetivo reduzir custos de comercialização de produtos hortigranjeiros no atacado; melhorar as condições de abastecimento, propiciando maior concorrência, preços mais justos e facilitar o escoamento da produção agrícola.

Localizada no Setor de Indústrias e Abastecimento Trecho 10, lote 5, a Ceasa conta com um Centro de Capacitação e Comercialização da Agricultura Familiar, Mercado Orgânico, Central Flores e oito pavilhões permanentes destinados a empresas estabelecidas, com permissão de uso, para comercialização atacadista de produtos hortigranjeiros, entre outras estruturas.