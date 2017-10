'Bloomberg': Bolsonaro chama China de "sem coração" e nega a ditadura

Em visita aos Estados Unidos, o deputado Jair Bolsonaro deu entrevista à Bloomberg, com exclusividade. Ele atualmente é o segundo colocado nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2018, afirma o noticiário na manchete, acrescentando que ele disparou.

Bolsonaro sobre o chamarem de "Donald Trump do Brasil", diz com um sorriso irônico, que ele não é um populista, e que o país não aceitaria outro neste momento.

Mas em entrevista de uma hora o ex-capitão do exército fala sobre suas posições políticas e opiniões que, se não são populistas, certamente parecem pouco ortodoxas. Como negar que o regime militar brasileiro no final do século 20 era uma ditadura; ou chamando a China de "sem coração" e sugerindo restringir seu acesso a indústrias chave no Brasil; ou afirmando que ele dirigirá toda a campanha presidencial com um orçamento de apenas 1 milhão de reais (US $ 315.000).

Bolsonaro insiste que, como Trump, ele se apoiará nas mídias sociais fortes para espalhar sua mensagem para milhões de brasileiros alimentados de uma onda de violência em espiral, corrupção generalizada e imigração indesejada.

"Eu sou uma ameaça para as oligarquias, sou uma ameaça para os teimosos corruptos, sou uma ameaça para aqueles que querem destruir valores familiares", disse ele.

"Essa é a ameaça que eu represento".

As classes médias do Brasil observaram seu status diminuir junto com sua renda, uma vez que a economia encolheu quase 8% nos últimos dois anos, permitindo Bolsonaro alcançar uma maioria que está com raiva e frustração.

Mais do que palavras

Durante os seus 26 anos no Congresso, duas das 171 contas que apresentou foram aprovadas. Ele ganha espaço da mídia, muitas vezes explorando questões controversas e provocando a indignação de seus oponentes, para o deleite de seus seguidores, descreve Bloomberg.

Em sua entrevista com Bloomberg, ele enfatizou que representa muito mais que sua retórica polarizadora, pois apresentou algumas de suas tentativas de propostas de política, ao mesmo tempo que insistia em não ter finalizado seus planos de governo. A vontade de considerar a privatização de algumas empresas estatais, incluindo a Petrobras; reduzir os gastos do setor público e erradicar a fraude no sistema de benefícios são algumas das idéias que ele tem em mente.

Quanto ao principal objetivo legislativo do governo do presidente Michel Temer - reforma das pensões - Bolsonaro aceita que há uma necessidade de ação, mas favorece uma abordagem muito mais gradual do que a atual no Congresso.

'Sr. Presidente'

Ele reconheceu livremente, no entanto, que ele tem apenas uma "compreensão superficial" da economia. Ele expressou a esperança de que a taxa de juros de referência poderia ser reduzida para apenas 2%, embora não caiu abaixo de 7,25% nas últimas duas décadas.

"As pessoas comigo dizem que seria muito bom se a equipe econômica do banco central - mas não do Ministério das Finanças - fosse a mesma, ou similar", disse ele, referindo-se ao conselho do banco atual, liderado por Ilan Goldfajn.

Sentado ao lado de três de seus filhos, também políticos, Bolsonaro defendeu as duas décadas de governo militar do Brasil.

"Existe um sentimento entre uma minoria cada vez menor no Brasil que eu sou aquele homem que poderia ser um ditador, embora eu diga que no Brasil não houve uma ditadura", disse ele.

"Trinta por cento dos jovens são comigo, e eu digo a eles para conversar com seus avós sobre como esse período foi e como é hoje ".

Ele descreveu seu relacionamento atual com as forças armadas como "muito bom", acrescentando que gostaria de nomear militares em seu gabinete, particularmente para os ministérios da Defesa e da Ciência.

A maior militarização nas ruas e no escritório pode ser desprezível para alguns, mas mais de metade dos apoiantes de Bolsonaro têm 16 a 34 anos, o que significa que eles eram fecundos ou meros jovens durante o período do governo militar que terminou em 1985, de acordo com a Datafolha .

Ele toma uma abordagem intransigente para questões de lei e ordem. Ele acredita que a liberalização das leis de armas do Brasil ajudaria a enfrentar a incrível taxa de criminalidade do país. Ele também quer garantir que a polícia seja recompensada por conter criminosos, não importa como eles façam isso.

"O policial vai poder disparar e se ele derrotar o inimigo, ele vai conseguir uma medalha e não um julgamento", disse ele.

