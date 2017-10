'Bloomberg': Barrar denúncia pode custar R$ 1 bi por mês ao Brasil em 2018, dizem fontes

Matéria publicada pela Bloomberg nesta sexta-feira (13) afirma que a demora para o envio das medidas de ajuste anunciadas pelo governo em agosto para análise do Congresso está atrasada por timing político, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto sob condição de anonimato.

Segundo a reportagem essa demora poderá custar, caso não sejam aprovadas ainda em 2017 e com tempo para cumprir noventena, em média, R$ 33 milhões por dia ao Orçamento de 2018.

Bloomberg calcula que ao todo, o governo espera arrecadar R$ 11,9 bilhões com a tributação de fundos de investimento, reoneração da folha de pagamento e a elevação da contribuição previdenciária dos servidores, acrescenta o noticiário. Essa perda poderá acontecer caso o governo não consiga sancionar, ainda em 2017, a tributação sobre fundos de investimento, que renderá R$ 6 bi aos cofres no ano que vem. Outra perda que o governo pode ter é com a reoneração da folha de pagamento. Essa será a segunda vez que o governo tenta, em 2017, reverter desonerações, mas a medida enfrenta forte resistência no Congresso e, após ser aprovada, precisa respeitar noventena para entrar em vigor. O governo espera, em 2018, R$ 4 bilhões com a recomposição do imposto.

Bloomberg: Além das medidas que precisam respeitar anualidade ou noventena, o governo precisará ainda aprovar o adiamento do reajuste dos servidores

O texto informa que a elevação da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14% também precisará esperar 90 dias para entrar em vigor e integrantes da área política afirmam que o governo enfrentará resistência para aprovar o tema no Congresso. A expectativa de arrecadação com a medida é de R$ 1,9 bilhão para o ano fechado. Se o governo tivesse enviado o projeto em agosto, quando ele foi anunciado, a equipe econômica poderia, ainda em 2017, começar a arrecadar e dar um alívio aos cofres.

"Em meio à votação de nova denúncia contra o presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução da justiça, o Palácio do Planalto quer evitar temas espinhosos, por ora. Um integrante do gabinete presidencial afirmou que o governo não está em condição política de jogar no colo dos deputados várias agendas negativas, sob risco de ver projetos importantes economicamente reprovados", salienta.

Além das medidas que precisam respeitar anualidade ou noventena, o governo precisará ainda aprovar o adiamento do reajuste dos servidores, que renderá R$ 5,1 bi ao Orçamento 2018 e a reestruturação das carreiras do funcionalismo público, finaliza Bloomberg.

