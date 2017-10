Em vídeo para Aparecida, Papa diz sentir 'saudades' do Brasil

Em um "vídeo surpresa" em português, o papa Francisco abriu nesta quinta-feira (12) a missa solene pelo jubileu de 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida e disse estar com saudades do Brasil.

O Pontífice havia sido convidado pelo presidente Michel Temer para acompanhar pessoalmente a celebração no Santuário Nacional de Aparecida (SP), mas a agenda apertada o impediu de voltar ao Brasil.

"Querido povo brasileiro, queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil: minha saudação e minha bênção para todos vocês que estão vivendo em Cristo Jesus o ano mariano por ocasião do jubileu de 300 anos do encontro da imagem da Virgem Maria Aparecida nas águas do rio Paraíba do Sul. Em 2013, durante minha primeira viagem apostólica internacional, tive a alegria e a graça de estar no Santuário de Aparecida e rezar aos pés de Nossa Senhora, confiando-lhe meu pontificado", disse o Papa no vídeo, que tem sete minutos de duração.

"Naquela ocasião, inclusive manifestei meu desejo de estar com vocês no ano jubilar, mas a vida de um Papa não é fácil, por isso quis nomear o cardeal Giovanni Battista Re como delegado pontifício para a celebração do dia 12 de outubro. Confiei a ele a missão de garantir, assim, a presença do Papa entre vocês", acrescentou.

Em seguida, Francisco manifestou seu "carinho" pelo povo brasileiro e enviou um "abraço fraterno" para esse momento de festa. "Esperança, querido povo brasileiro, é a virtude que deve permear os corações dos que creem, sobretudo quando ao nosso redor a situação de desespero parece querer nos desanimar", disse.

No fim do vídeo, Jorge Bergoglio falou que o Brasil necessita de "homens e mulheres cheios de esperança e firmes na fé e no testemunho de que o amor mostrado na solidariedade e na partilha é mais forte do que as trevas do egoísmo e da corrupção". "Com saudades do Brasil, com saudades do Brasil", concluiu, repetindo a frase.

A história da santa mais venerada do país começou 300 anos atrás, quando pescadores, em um tempo de escassez, encontraram com suas redes uma imagem decapitada da Virgem Maria. Após eles terem achado a cabeça e juntado as duas partes, os peixes teriam voltado a se tornar abundantes no rio Paraíba do Sul, o primeiro milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida.

Ao longo desta quinta-feira, entre 150 mil e 200 mil pessoas devem visitar o santuário no interior de São Paulo, muitas delas ao fim de uma romaria a pé pelas estradas da região.