Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé (V) – Sob a bênção dos Papas

Nesta quinta-feira, dia 12, o Santuário Nacional de Aparecida celebra os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul, interior de São Paulo. Ao longos dos últimos dias, e até o dia 12, uma intensa programação marca a data, com shows e missa especiais em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. O JB dá, nesta quarta-feira (11), prosseguimento à série de reportagens contando a história do mais importante Santuário brasileiro e mostrando a programação da festa.

>> Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé

>> Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé (II) - A história

>> Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé (III) - Os números

>> Santuário Nacional de Aparecida: 300 anos de fé (IV) - Padres cantores celebram

No dia 12 o Festival da Padroeira reúne nomes como Daniel, Michel Teló, Fafá de Belém, Chitãozinho e Xororó, Alcione, Paula Fernandes, Renato Teixeira, Elba Ramalho, Preta Gil, Agnaldo Rayol, Joana e pe. Fábio de Melo, para fechar as festividades dos 300 anos da Mãe Aparecida.

O arranjo para cada uma das músicas foi preparado pelo diretor artístico e musical do Festival da Padroeira, Ruriá Duprat.

Uma grande estrutura foi montada para abrigar os shows e duas missas campais que irão receber os devotos de Nossa Senhora ao longo da semana.

Papas

Em 16 de julho de 1929, o Papa Pio XI decretou oficialmente a padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. Dois anos depois, o então presidente Getúlio Vargas reafirmou o título. Na ocasião do anúncio estiveram presentes Dr. Aloísio Masela, autoridades civis e militares.

Papa Pio XI decretou oficialmente em 1929 Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil

A festa da Padroeira do Brasil já foi celebrada em diversas datas: dia da imaculada Conceição no dia 8 de dezembro, 5º domingo após a Páscoa, 1º domingo de maio (mês de Maria) e 7 de setembro (Dia da Pátria).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em sua assembleia geral em 1953, determinou que a festa fosse celebrada definitivamente no dia 12 de outubro, por uma associação com a data de descobrimento da América, comemoração do Dia da Criança, e por ser outubro o mês do encontro da imagem da Santa, no rio Paraíba do Sul, em 1717.

Por ocasião da visita do Papa João Paulo II ao Brasil, em 30 de junho de 1980, o então Presidente da República, General João Batista Figueiredo, promulgou a Lei Nº 6.802 “declarando feriado federal o dia 12 de outubro para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida”.

Dois anos depois, quando a Imagem foi transferida da Antiga Basílica para a Basílica Nova, começaram a ser realizadas as atividades religiosas no maior Santuário mariano do mundo.

No ano seguinte, 1983, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) declarou, oficialmente, a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional.

Até hoje, três Papas visitaram o Santuário Nacional: João Paulo II, em 1980, Papa Bento XVI, quando abriu a V Conferência Episcopal Latino-americana e do Caribe em maio de 2007 , e papa Francisco em 2013, por ocasião das atividades da Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de Janeiro.

Na ocasião da visita de João Paulo II, o Pontífice celebrou uma missa para mais de 300 mil pessoas, e realizou a sagração do Altar Central, concedendo o título de Basílica Menor ao Santuário de Aparecida. Como recordação, o Papa doou o Mosaico dos quatro evangelistas e do cordeiro, que está instalado na Capela do Santíssimo, localizada à direita do Altar Central.

João Paulo II em Aparecida

Durante a segunda visita, o Papa Bento XVI rezou o Terço e presidiu a Santa Missa no Santuário.

Papa Bento XVI em maio de 2007

Já em 2013, o Papa Francisco visitou o Santuário de Aparecida, onde celebrou um missa, ofereceu como presente um Cálice e rezou a Consagração de Nossa Senhora Aparecida. Essa foi à oficialização do novo texto da oração, rezada pela primeira vez com a inclusão de duas referências a Jesus Cristo.

Visita do Papa Francisco a Aparecida em 2013

Durante o mês de outubro, e principalmente no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, pessoas de todo o Brasil visitam o Santuário Nacional, que ganha destaque mundo a fora com os festejos e a grande manifestação de fé do povo brasileiro. Milhares de peregrinos já chegaram à Basílica neste ano em homenagem ao jubileu dos 300 anos de devoção a Padroeira.

Papa Francisco

Na última segunda-feira (9), o Papa Francisco enviou uma rosa de ouro ao Santuário como parte de uma homenagem ao jubileu. O objeto foi trazido do Vaticano pelo cardeal italiano Giovanni Battista Re, prefeito emérito da Congregação para os Bispos, que é o representante do líder da Igreja Católica durante as celebrações.

Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida recebeu a rosa de ouro de Dom Giovanni Battista Re

Esta é a terceira vez que o Santuário de Aparecida é presenteado com uma rosa de ouro. O primeiro a fazer o gesto foi Paulo VI, em 1967, seguido de Bento XV em 2007.

Paulo VI e a Rosa de Ouro

Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida recebeu a honraria que representa a predileção do pontífice por personalidades, Santuários e o reconhecimento de fatos históricos, importantes para a Igreja. O artefato pesa cerca de um quilo e mede aproximadamente 50 centímetros.

Assim que chegou, Dom Giovanni Battista Re fez questão de visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, onde rezou uma Ave Maria junto aos devotos que estavam visitando a Imagem.

O representante do papa preside a celebração eucarística neste dia 11 de outubro, e no dia 12, a Missa Solene.

Programação desta quarta-feira, dia 11

06H ALVORADA

07H MISSA

09H MISSA - MEMÓRIA DE TODOS OS ARCEBISPOS E BISPOS, MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS, COLABORADORES VIVOS E FALECIDOS (TV APARECIDA, RA E A12.COM)

10H30 MISSA

12H MISSA

13H30 ORAÇÃO DO TERÇO JUBILAR

14H ACOLHIDA NO ALTAR CENTRAL

15H ORAÇÃO JUBILAR PELOS FIÉIS DEFUNTOS DA CAMPANHA DOS DEVOTOS

16H30 MISSA

18H30 ACOLHIDA ÀS ROMARIAS E AUTORIDADES

19H COROAÇÃO SOLENE E INAUGURAÇÃO DA CÚPULA DO SANTUÁRIO (TV APARECIDA, RA E A12.COM)

20H30 PROCISSÃO MEMÓRIA PARA O PORTO ITAGUAÇU