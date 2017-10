Preso, Carlos Arthur Nuzman renuncia à presidência do COB

Após 22 anos chegou ao fim o mandato de Carlos Arthur Nuzman na presidência do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Preso em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o cartola renunciou ao cargo nesta quarta-feira. A renúncia foi comunicada aos presidentes das confederações olímpicas brasileiras durante reunião extraordinária na sede da entidade, na Barra da Tijuca. De acordo com o advogado de defesa de Nuzman, a decisão foi tomada para que ele se dedicasse inteiramente à própria defesa.

Nuzman foi preso temporariamente na última quinta-feira (5) após investigação apontar participação em suposto esquema de pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido como sede das Olimpíadas 2016. Nesta segunda-feira (9), o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio, acatou um pedido do Ministério Público Federal (MPF) e decretou a prisão preventiva do cartola, tirando assim o limite de cinco dias para que Nuzman fosse solto.

Nuzman foi preso através da Operação Unfair Play, um desdobramento da Operação Lava Jato

Quando anunciou seu afastamento do cargo, no último sábado (7), através de uma carta datada da véspera, sexta-feira (6), e assinada a punho por Nuzman, ele diz que não pode deixar que as investigações atinjam o “esporte olímpico brasileiro, seus dirigentes e, especialmente, os atletas”.

Ele termina a carta informando que o afastamento será “pelo tempo que se fizer necessário” para a “completa, inquestionável, exoneração de qualquer responsabilidade pela prática dos atos que, indevida e injustamente” são a ele imputados. “Somente assim, entendo, poderei dedicar-me ao sagrado direito de defesa, trazendo a necessária tranquilidade para a correta administração do esporte olímpico brasileiro e, logicamente, não interferindo no aperfeiçoamento e desenvolvimento de seus atletas”.