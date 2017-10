Volume de reservatórios de água do DF atinge menor nível histórico

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) informou hoje (10) que os reservatórios de Santa Maria e Descoberto, que abastecem o Distrito Federal, atingiram os menores níveis já registrados até o momento, de 27,8% e 14,3%, respectivamente. Por isso, o monitoramento da vazão dos afluentes e a fiscalização dos irrigantes da bacia serão intensificadas.

Desde maio, a agência estabeleceu metas mensais para o volume dos reservatórios. Para outubro, a meta para o Santa Maria é 23% e para o Descoberto, 9%. Segundo a Adasa, a avaliação é feita com base nos níveis do reservatório, em razão das entradas de água; do consumo de água pela população e pelos agricultores, e da situação climática. Antes realizada em reuniões semanais, a avaliação agora será diária. “Caso a curva de acompanhamento se desvie das metas, medidas mais rigorosas serão tomadas com o objetivo de reduzir a demanda”, informa o órgão, em nota.

A Adasa ressaltou que a crise hídrica é grave e o período de seca no Distrito Federal não terminou. “O volume de chuvas registrado até agora ainda é insuficiente para elevar o nível dos reservatórios”, informou.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o dia 18 de outubro não há previsão de boas chuvas na região do Distrito Federal. Por volta do dia 20, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas. Apenas entre o final de outubro e início de novembro começarão ser registradas as chuvas mais volumosas.

As temperaturas continuarão elevadas nos próximos dias no DF, segundo a previsão do Inmet, com mínimas entre 17ºC e 20ºC e máximas de até 34ºC.