O senador José Serra (PSDB-SP) saiu em defesa do ex-governador de São Paulo Alberto Goldman (PSDB), na segunda-feira (9), após ele ter sido chamado de "improdutivo, um fracassado" pelo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). "Goldman é um dos homens públicos mais preparados do país. É correto, dono de capacidade invejável de trabalho e de senso crítico rigoroso", afirmou Serra à Folha de S. Paulo. "Esteve sempre do lado certo. Merece todo o nosso respeito", concluiu.

Em vídeo gravado de Belém (PA), no sábado (7), Doria afirmou que Goldman "viveu a vida inteira na sombra do Orestes Quércia, do Serra" e que ele "coleciona fracassos e agora vive de pijamas ". O vídeo era uma resposta a outro, publicado na véspera, no qual o ex-governador disse que o prefeito "é político sim, um dos piores políticos que já tivemos". "O prefeito ainda não nasceu. A única coisa que nasceu foi o candidato à Presidência", criticou Goldman.

>> Datafolha: aprovação de João Doria despenca quase dez pontos

"Goldman é um dos homens públicos mais preparados do país", diz Serra em resposta a Doria

A reação de Doria também foi criticada pelo ex-senador José Aníbal (PSDB-SP), presidente do Instituto Teotônio Vilela: "Péssima, um desastre", disse, prosseguindo: "Atacar uma pessoa com a história e a competência do Goldman com essa virulência não tem por onde defender", disse o tucano.